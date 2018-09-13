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Иран обвинил израильский Мосад в ликвидации своих ученых-ядерщиков

Политика

Вице-президент Ирана выступил с заявлением о причастности израильской разведки к ликвидации иранских ученых-ядерщиков

Тегеран, 13 сентября 2018, 00:21 — REGNUM  Вице-президент Ирана Али Акбар Салехи заявил, что Служба внешней разведки Израиля (Мосад) ликвидировала шестерых иранских ученых, причастных к ядерной программе страны, в период с 2010 по 2012 г. Об этом сообщает израильское информационное агентство Ynet.

Салехи пригрозил Израилю «серьезными последствиями» в случае повторения подобных инцидентов. Вице-президент Ирана настаивает на том, что Мосад причастен к гибели генерала Хасана Техрани Мохаддама, стоявшего за разработкой баллистических ракет и погибшего при взрыве в 2011 году. Прямых доказательств причастности спецслужб Израиля к убийствам ученых Салехи не предъявил.

Израильское правительство пока не дало никаких комментариев по поводу заявления иранского политика.

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Зарубежная хроника
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