Женщины составили абсолютное большинство в руандийском парламенте

Кигали, , 00:16 — REGNUM По результатам парламентских выборов, проведенных в конце прошлой недели, правящая партия Руандийский патриотический фронт (РПФ) заняла 53 места, получив таким образом абсолютное большинство в парламенте государства. Партия, возглавляемая президентом Руанды Полом Кагаме, занимает на сегодняшний день 74% всех парламентских мест. При этом, по итогам выборов, 49 из 80 парламентских мест достались женщинам.

6.6 миллионов граждан приняло участие в данных выборах. Что составляет 93% от общего числа зарегистрированных избирателей. Большое количество женщин в парламенте уже является обычным делом в Руанде.

По информации танзанийского новостного издания Habari Leo, Руанда является единственной страной на африканском континенте, имеющей такое количество парламентариев женского пола. Бывший спикер руандийского парламента Донатилле Мукабалиса отметила важность наличия женщин в парламенте, поскольку, по мнению экс-спикера, данный фактор поможет стране в развитии. Кроме того, Руанда является единственной страной в мире с таким количеством парламентариев-женщин. СМИ также отмечают, что согласно конституции Руанды, не меньше 30% парламентских мест должны быть заняты женщинами.