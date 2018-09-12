Среда, 12 Сентября 2018 года
23:55:50 МСК

Судьбу парламента Швеции определили семь голосов

Политика

Шведские демократы в результате пересчёта голосов получили ещё один мандат, который изначально был присвоен Партии Центра

Стокгольм, 12 сентября 2018, 23:33 — REGNUM  Парламентские выборы в Швеции показали удивительные результаты: голоса избирателей распределились необычно равномерно, так что судьбу последнего мандата решили всего семь избирательных бюллетеней. По сообщению норвежского новостного издания «Nettavisen», один из сотрудников избирательного участка допустил ошибку, в результате которой Партия Центра получила мандат, позднее переданный демократам при пересчёте голосов.

Эксперты утверждают, что никогда прежде выборы в Швеции не сопровождались таким эмоциональным накалом, непредсказуемостью и настолько равномерными результатами: красно-зелёный блок обеспечил себе 144 мандата, в то время как другие партии получили 142 места в парламенте, 63 из которых принадлежат демократам. Это означает, что ни одна партия не представлена в большинстве и, следовательно, опасность концентрации власти в одних руках сведена к минимуму.

Но наиболее актуальным сейчас остаётся вопрос о том, кто же будет управлять государством: действующий премьер-министр Стефан Лёвен видит успех власти в сотрудничестве всех партий одновременно. Однако у Альянса во главе с Умеренной партией совершенно иная позиция, заключающаяся в том, что представители этого политического объединения не намерены делиться своими полномочиями и влиянием. В то же время комментариев на этот счёт от демократов не последовало.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить