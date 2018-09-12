Судьбу парламента Швеции определили семь голосов

Стокгольм, , 23:33 — REGNUM Парламентские выборы в Швеции показали удивительные результаты: голоса избирателей распределились необычно равномерно, так что судьбу последнего мандата решили всего семь избирательных бюллетеней. По сообщению норвежского новостного издания «Nettavisen», один из сотрудников избирательного участка допустил ошибку, в результате которой Партия Центра получила мандат, позднее переданный демократам при пересчёте голосов.

Эксперты утверждают, что никогда прежде выборы в Швеции не сопровождались таким эмоциональным накалом, непредсказуемостью и настолько равномерными результатами: красно-зелёный блок обеспечил себе 144 мандата, в то время как другие партии получили 142 места в парламенте, 63 из которых принадлежат демократам. Это означает, что ни одна партия не представлена в большинстве и, следовательно, опасность концентрации власти в одних руках сведена к минимуму.

Но наиболее актуальным сейчас остаётся вопрос о том, кто же будет управлять государством: действующий премьер-министр Стефан Лёвен видит успех власти в сотрудничестве всех партий одновременно. Однако у Альянса во главе с Умеренной партией совершенно иная позиция, заключающаяся в том, что представители этого политического объединения не намерены делиться своими полномочиями и влиянием. В то же время комментариев на этот счёт от демократов не последовало.