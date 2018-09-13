После выборов в Швеции норвежский политический мир разбился на два лагеря

Осло, , 00:23 — REGNUM Представители Партии прогресса Норвегии считают, что на данный момент всем шведским политическим силам необходимо идти на контакт с Демократической партией, выигравшей парламентские выборы. Но норвежская Рабочая партия находит, что подобная позиция будет расценена как нарушение предвыборных обещаний.

В Швеции прошли парламентские выборы, победителями которых стала Демократическая партия. По сообщению норвежского новостного издания «Nettavisen», мнения норвежских политиков на этой почве разделились: Партия прогресса полагает, что в данных условиях старые игроки на шведском политическом поле — красно-зелёный блок во главе с социал-демократами и Альянс под предводительством либерально-консервативной Умеренной партии — будут вынуждены налаживать тесные рабочие контакты с новой силой в лице демократов. При этом союз двух старожилов шведской политики считается сомнительным и даже невозможным.

В то же время Рабочая партия Норвегии придерживается позиции, что сотрудничество Альянса и социал-демократов будет прямым нарушением предвыборных обещаний со стороны буржуазного блока. Однако норвежские эксперты считают, что власть социал-демократов сходит на нет и союз с победителями выборов — единственный выход для Альянса хотя бы частично удержать влияние в своих руках.

На данный момент неизвестно, как именно будет развиваться ситуация в Швеции, но в любом случае норвежским коллегам придётся принять новую шведскую власть и сотрудничать с ней.