Йеменские правительственные войска овладели городом Ходейда

Сана, , 00:12 — REGNUM 11 сентября поступила информация об успешном продвижении йеменских проправительственных войск на юг страны и овладении важным стратегическим пунктом — портовым городом Ходейда.

Как сообщает арабоязычный новостной канал «Аль-Арабийа», базирующийся в ОАЭ, войска мятежников-хуситов — военизированной группировки шиитов-зейдитов — продолжают нести потери. Среди погибших числится командир Абу Хашим, который отвечал за снабжение продовольствием хуситов. Особо ожесточенные бои велись в районе «16-ого километра» — дороги, соединяющей столицу Йемена и город Ходейда. В ходе многочисленных перестрелок и воздушных ударов со стороны правительственных сил погибли десятки хуситов.

Источник также добавляет, что проправительственным войскам удалось восстановить контроль над отделением сети частных международных культурных центров для детей «The New Generation School».

Победа в районе «16-ого километра» — «важная победа над хуситами» — заявляют йеменские военные.