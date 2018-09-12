Среда, 12 Сентября 2018 года
23:57:56 МСК

Чехия перенесёт в Иерусалим своё посольство в Израиле

Политика

Перенос чешского посольства из Тель-Авива в Иерусалим планируется осуществить поэтапно

Чехия перенесёт в Иерусалим своё посольство в Израиле
Иван Шилов © ИА REGNUM
Иерусалим

Прага, 12 сентября 2018, 22:57 — REGNUM  Власти Чехии приняли решение о переносе посольства страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом 12 сентября сообщил президент республики Милош Земан, передаёт израильский телеканал «И24ньюс».

Как сообщается, план переноса посольства планируется осуществить в три этапа. Уже в октябре планируется открыть почётное консульство Чехии в Иерусалиме, затем туда будут перенесены представительства чешских государственных учреждений, а завершающим этапом станет открытие посольства.

Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе было объявлено о намерении Болгарии до конца 2018 года открыть генеральное консульство страны в Иерусалиме, которое будет обслуживать всю территорию Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с болгарским коллегой Бойко Борисовым выразил надежду, что открытие консульства станет первым шагом к открытию в Иерусалиме болгарского посольства.

Читайте ранее в этом сюжете: Болгария откроет генеральное консульство в Иерусалиме

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Признание Трампом Иерусалима столицей Израиля
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить