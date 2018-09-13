Россия и Вьетнам укрепляют студенческий обмен

Москва, , 01:01 — REGNUM В рамках визита генерального секретаря Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга и других высоких гостей в Россию, министр образования Вьетнама Фунг Суан Ня встретился с министром просвещения России Ольгой Васильевой. Об этом сообщает вьетнамское новостное издание «Куан дой нян зан».

Министр Фунг Суан Ня подчеркнул, что сотрудничество в области образования между Вьетнамом и Россией имеет долгую историю. С 1950 года десятки тысяч вьетнамских студентов учились в России. Многие из них, вернувшись домой, внесли важный вклад в историю страны, некоторые вошли в число политической элиты Вьетнама. Для укрепления сотрудничества в области образования Фунг Суан Ня внес ряд инициатив. которые были поддержаны российской стороной.

Министерства образования Вьетнама и Российской Федерации также приняли решение обсудить разработку программы сотрудничества на 2019−2021 годы, рассмотреть возможность создания ежегодной конференции ректоров российских и вьетнамских высших учебных заведений, которая будет способствовать развитию сотрудничества в области высшего образования между двумя странами. Также на повестке — создание кампусов российских университетов во Вьетнаме и вьетнамских в России.