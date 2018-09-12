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Назарбаев прилетел в Турцию на встречу с Эрдоганом

Политика

Назарбаев примет участие в заседании совета стратегического сотрудничества

Назарбаев прилетел в Турцию на встречу с Эрдоганом
Иллюстрация: Akorda.kz
Нурсултан Назарбаев и Реджеп Тайип Эрдоган

Астана, 12 сентября 2018, 23:11 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл с официальным визитом в Турцию, сообщили 12 сентября в пресс-службе главы государства.

В рамках визита запланирована встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и предпринимателями страны. Назарбаев также примет участие в заседании совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября в Астане состоялось заседание казахстанско-турецкого инвестиционного форума, в рамках которого было подписано 22 двусторонних коммерческих документа на общую сумму $1,7 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: Предприниматели Казахстана и Турции подписали соглашения на сумму $1,7 млрд

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Политическая жизнь Казахстана
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