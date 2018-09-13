Главы Вьетнама и Шри Ланки провели переговоры в Ханое

Ханой, , 01:22 — REGNUM Премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Суан Фук встретился с премьер-министром Шри-Ланки на полях Всемирного экономического форума АСЕАН — 2018 (ВЭФ).

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», стороны сошлись во мнении о необходимости активизации двусторонних контактов на высшем уровне по всем направлениям сотрудничества.

Оба лидера высоко оценили сотрудничество во всех отраслях взаимодействия, особенно сотрудничество в сфере торговли. В то же время, в ходе встречи было упомянуто, что пока уровень сотрудничества не соответствует своему потенциалу.

Стороны также подчеркнули необходимость укрепления взаимодействия в области культуры. Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук уделил особое внимание вопросу организации стабильного авиасообщения между двумя странами, поскольку это позволит активизировать контакты между гражданами обеих стран.