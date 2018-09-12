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Минобороны: За сутки боевики из Идлиба устроили 44 обстрела

Политика

По сравнению с прошлым днем число провокаций выросло в полтора раза

Минобороны: За сутки боевики из Идлиба устроили 44 обстрела
SyriaFreedom
Сирийские боевики

Москва, 12 сентября 2018, 22:50 — REGNUM  За истекшие сутки боевики, прикрывающиеся статусом зоны деэскалации «Идлиб», не менее 44 раз обстреляли населенные пункты и позиции сирийских войск, сообщил 12 сентября журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Савченко.

По информации российского Центра, были обстреляны 12 населенных пунктов в провинции Латакия, пять районов города Алеппо и два населенных пункта провинции Хама. При этом некоторые пункты за день были обстреляны от двух до восьми раз.

Кроме того, подконтрольные Турции вооруженные формирования, также находящиеся в зоне «Идлиб», обстреляли населенный пункт Тадеф провинции Алеппо.

Как сообщало ИА REGNUM, судьба зоны деэскалации «Идлиб» и скопившихся в ней боевиков сильно заботит политиков США и их сателлитов, угрожающих Сирии ракетными ударами в случае операции по ликвидации этого гнезда незаконных вооруженных формирований.

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Война в Сирии
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