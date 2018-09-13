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Вьетнам и Венгрия укрепят взаимодействие в сфере образования

Политика

Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической Партии Вьетнама (ЦК КПВ) Нгуен Фу Чонг принял участие в официальном открытии II Международной конференции руководителей высших учебных заведений Вьетнама и Венгрии

Будапешт, 13 сентября 2018, 01:49 — REGNUM  Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг и высокопоставленные представители делегации Вьетнама посетили открытие II конференции руководителей высших учебных заведений, которая проходит в столице Венгрии — Будапеште.

Конференция организована Министерством образования Вьетнама во взаимодействии с Министерством развития человеческих ресурсов Венгрии. По сообщению вьетнамского информационного агентства «Куан дой нян зан», в конференции примут участие представители более 20 высших учебных заведений Венгрии и более 30 вьетнамских университетов. Конференция руководителей высших учебных заведений проводится во второй раз. Первая состоялась в 2014 г. во Вьетнаме в рамках официального визита президента Венгрии.

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг также присутствовал на церемонии подписания 15 соглашений между высшими учебными заведениями Вьетнама и Венгрии.

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Зарубежная хроника
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