Вьетнам и Венгрия укрепят взаимодействие в сфере образования

Будапешт, , 01:49 — REGNUM Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг и высокопоставленные представители делегации Вьетнама посетили открытие II конференции руководителей высших учебных заведений, которая проходит в столице Венгрии — Будапеште.

Конференция организована Министерством образования Вьетнама во взаимодействии с Министерством развития человеческих ресурсов Венгрии. По сообщению вьетнамского информационного агентства «Куан дой нян зан», в конференции примут участие представители более 20 высших учебных заведений Венгрии и более 30 вьетнамских университетов. Конференция руководителей высших учебных заведений проводится во второй раз. Первая состоялась в 2014 г. во Вьетнаме в рамках официального визита президента Венгрии.

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг также присутствовал на церемонии подписания 15 соглашений между высшими учебными заведениями Вьетнама и Венгрии.