Корабль ВМС Республики Кореи прибыл в Дананг во Вьтнаме

Дананг, Вьетнам, , 00:51 — REGNUM Корабль ВМС Республики Кореи, на борту которого находятся 302 военнослужащих, прибыл в порт Дананг во Вьетнаме. Полковник Дон Джин Ву, который является главным командующим группы морского патруля ВМС Республики Кореи, возглавляет дружественный визит, который продлится до 14 сентября.

На церемонии приветствия присутствовали руководители с обеих сторон. По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», в соответствии с программой визита, группа командующих корабля ВМС Республики Кореи проведёт запланированную встречу с руководством народного комитета Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) г. Дананга, а также командованием 3-им районом ВМС СРВ.

Этот визит ВМС Республики Кореи позволит укрепить доверие на политическом уровне, а также внесёт в положительный вклад в развитие отношений стратегического партнёрства Вьетнама и Республики Кореи, — подчеркивает новостное издание.