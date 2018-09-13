Четверг, 13 Сентября 2018 года
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Премьер-министр Вьетнама: строим АСЕАН в эпоху промышленной революции 4.0

Политика

11-13 сентября во Вьетнаме проходит Всемирный Экономический Форум (ВЭФ) АСЕАН-2018, который организован Социалистической Республикой Вьетнам (СРВ) при активном содействии ВЭФ

Ханой, 13 сентября 2018, 01:41 — REGNUM  В столице Вьетнама — Ханое проходит Всемирный Экономический Форум, который продлится с 11 по 13 сентября. Этот форум уже можно считать наиболее успешным по степени международного участия на уровне государств и правительств.

Выступая в рамках форума, премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук отметил, что в условиях глобализации, развития новых технологий, промышленной революции 4.0 мир меняется очень быстро. В этих условиях страны АСЕАН должны преодолеть все угрозы и вызовы, а также воспользоваться возможностями технологического развития для укрепления и увеличения значения АСЕАН как в регионе, так и на международной арене.

Будучи председателем в рамках ВЭФ АСЕАН-2018, Вьетнам совместно с ВЭФ несет ответственность за то, чтобы предоставить возможность высокопоставленным представителям делегаций обсудить наиболее важные проблемы, а также поделиться мнениями о возможных путях развития взаимодействия в условиях промышленной революции 4.0. в интересах всего региона и каждого государства в отдельности.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», проведение ВЭФ АСЕАН-2018 во Вьетнаме свидетельствует не только об активной роли Вьетнама в регионе, но также говорит об увеличении роли Коммунистической Партии Вьетнама (КПВ) и страны на международной арене.

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Зарубежная хроника
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