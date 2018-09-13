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Индийский штат Мегхалая хочет получить доступ к порту в Бангладеш

Политика

Главный министр индийского штата Мегхалая уверен, что доступ к бангладешскому порту Читтагонг обеспечит скачок в экономическом развитии штата

Нью-Дели, 13 сентября 2018, 01:05 — REGNUM  Главный министр индийского штата Мегхалая Конрад Сангма вновь заявил о необходимости соединения бангладешского порта Читтагонг с приграничными районами Мегхалаи. Он подчеркнул, что данный трансграничный инфраструктурный проект поспособствует развитию всей северо-восточной Индии.

Конрад Сангма также отметил, что до обретения Индией независимости доход на душу населения в северо-восточных районах был самым высоким по стране. Раздел Индии и Пакистана в 1947 году, а также образование Бангладеш в 1971 году привели к разрыву хозяйственно-экономических связей, существовавших в восточной части Британской Индии, и падению уровня экономического развития региона. По мнению главы Мегхалаи, обеспечить процветание северо-восточной Индии можно лишь посредством восстановления исторических экономических связей между приграничными районами Индии и Бангладеш.

В настоящее время штат Мегхалая ведет торговлю через порт в Калькутте. По сообщению бангладешского новостного издания «Дакка Трибьюн», строительство наземных путей сообщения с портовым городом Читтагонг позволит сократить время доставки грузов в два раза.

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Зарубежная хроника
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