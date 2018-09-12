В пакистанском Кашмире прошли протесты против действующих властей

Исламабад, , 23:16 — REGNUM В пакистанском Кашмире прошли массовые акции протеста с требованием прекратить разработку природных богатств региона. Местные жители обвинили правительство Пакистана в выкачивании ресурсов из Кашмира.

В настоящее время населению данного региона грозит острая нехватка пресной воды. По сообщению индийского новостного издания «Таймс оф Индия», строительство гидроэлектростанции Нилам-Джелам изменило течение реки Нилам — одной из основных водных артерий Кашмира. В результате река обмелела, ее русло превратилось в сточную канаву, а кашмирцы лишились единственного источника питьевой воды. Недовольство населения также вызвано проблемой отключения электричества. Хотя на гидроэлектростанциях пакистанского Кашмира электроэнергия производится в достаточных масштабах, почти весь произведенный объем используется для удовлетворения энергетических потребностей провинции Панджаб.