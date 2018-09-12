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В пакистанском Кашмире прошли протесты против действующих властей

Политика

Поводом для волнений стал недостаток пресной воды. Жители обвиняют в этом деятельность правительство Пакистана в этом регионе

Исламабад, 12 сентября 2018, 23:16 — REGNUM  В пакистанском Кашмире прошли массовые акции протеста с требованием прекратить разработку природных богатств региона. Местные жители обвинили правительство Пакистана в выкачивании ресурсов из Кашмира.

В настоящее время населению данного региона грозит острая нехватка пресной воды. По сообщению индийского новостного издания «Таймс оф Индия», строительство гидроэлектростанции Нилам-Джелам изменило течение реки Нилам — одной из основных водных артерий Кашмира. В результате река обмелела, ее русло превратилось в сточную канаву, а кашмирцы лишились единственного источника питьевой воды. Недовольство населения также вызвано проблемой отключения электричества. Хотя на гидроэлектростанциях пакистанского Кашмира электроэнергия производится в достаточных масштабах, почти весь произведенный объем используется для удовлетворения энергетических потребностей провинции Панджаб.

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Зарубежная хроника
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