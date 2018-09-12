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Индия закупит два разведывательных самолета у России

Политика

Индия планирует приобрести два тяжелых военно-транспортных самолета Ил-76, оборудованных израильскими радарами Phalcon. Сумма трехстороннего контракта между Индией, Россией и Израилем составит 800 млн долл

Индия закупит два разведывательных самолета у России
BriYYZ
Самолёт Ил-76

Нью-Дели, 12 сентября 2018, 23:09 — REGNUM  Индия собирается приобрести две новые системы дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) в рамках трехсторонней сделки с Россией и Израилем. По сообщению индийского новостного издания «Таймс оф Индия», контракт на сумму 800 млн долларов ожидает окончательного одобрения в правительственном комитете по безопасности Индии. Сообщается, что соглашение было заморожено на несколько лет из-за разногласий между Индией и Россией по поводу суммы сделки.

Система ДРЛОиУ является полным аналогом комплексов AWACS, стоящих на вооружении НАТО, и представляет собой тяжёлый военно-транспортный самолет Ил-76, оборудованный двумя израильскими радарами Phalcon. По сравнению с наземными радиолокационными станциями подобные разведывательные системы обладают большей дальностью обнаружения приближающихся истребителей, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет. Эксперты считают, что комплексы ДРЛОиУ являются критически важными для ведения боевых действиях в современных условиях. Ранее Индия приобрела три такие системы в 2004 году.

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Зарубежная хроника
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