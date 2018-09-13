Оппозиция требует президентского правления в индийском штате Телингана

Хайдарабад, Индия, , 01:03 — REGNUM Во время встречи с губернатором штата Телингана Эккаду Шринивасан Лакшми Нарасимханом в столице штата, Хайдерабаде 11 сентября, представители оппозиционных партий потребовали введения прямого президентского правления перед проведением грядущих выборов в законодательные собрания штата.

Как сообщает индийская газета «Таймс оф Индиа», представители оппозиции обвинили правительство штата в злоупотреблении властными полномочиями и выразили уверенность в том, что пока временно исполняющим обязанности главного министра штата является Кальвакунтла Чандрашекар Рао проведение честных и прозрачных выборов не представляется возможным. Проведение выборов запланировано на ноябрь этого года, хотя ранее ожидалось, что они состоятся в 2019 году совместно с федеральными выборами в нижнюю палату парламента Индии Лок Сабху.

Оппозиционеры требуют проведения региональных выборов под прямым президентским правлением, особым способом административного управления, при котором штат управляется напрямую из федерального центра, Нью-Дели.