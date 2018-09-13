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Оппозиция требует президентского правления в индийском штате Телингана

Политика

Оппозиционные партии в индийском штате Телингана требуют введения президентского правления в преддверии выборов в региональные законодательные собрания

Хайдарабад, Индия, 13 сентября 2018, 01:03 — REGNUM  Во время встречи с губернатором штата Телингана Эккаду Шринивасан Лакшми Нарасимханом в столице штата, Хайдерабаде 11 сентября, представители оппозиционных партий потребовали введения прямого президентского правления перед проведением грядущих выборов в законодательные собрания штата.

Как сообщает индийская газета «Таймс оф Индиа», представители оппозиции обвинили правительство штата в злоупотреблении властными полномочиями и выразили уверенность в том, что пока временно исполняющим обязанности главного министра штата является Кальвакунтла Чандрашекар Рао проведение честных и прозрачных выборов не представляется возможным. Проведение выборов запланировано на ноябрь этого года, хотя ранее ожидалось, что они состоятся в 2019 году совместно с федеральными выборами в нижнюю палату парламента Индии Лок Сабху.

Оппозиционеры требуют проведения региональных выборов под прямым президентским правлением, особым способом административного управления, при котором штат управляется напрямую из федерального центра, Нью-Дели.

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Зарубежная хроника
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