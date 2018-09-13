Четверг, 13 Сентября 2018 года
01:38:01 МСК

Вице-президент Индии назвал индуизм путем толерантности

Политика

Вице-президент Индии Муппавару Венкайа Найду заявил, что индуизм учил и продолжает учить весь мир пути толерантного обращения и мирного сосуществования

Чикаго, США, 13 сентября 2018, 01:13 — REGNUM  В ходе своего выступления на втором Всемирном Конгрессе Индусов в Чикаго вице-президент Индии доктор Муппавару Венкайа Найду высоко оценил вклад индуизма в развитие мировой философии, а также отметил важность учения для развития идеи толерантности и взаимопонимания различных народов, что является позитивным примером для всего мирового сообщества.

По сообщению индийского новостного агентства «Таймс оф Индия», вице-президент Муппавару Венкайа Найду также завил, что индуизм представляет собой в большей степени образ жизни, а не догматичную религию, и именно поэтому философия индусов является целостной и универсальной. Он также выразил опасения относительно распространения дезинформации в отношении индуизма.

Чикаго был выбран местом проведения второго Всемирного Конгресса Индусов в связи с 125 юбилеем со дня обращения Свами Вивекананды к Всемирному Парламенту Религий 11 сентября 1893 г.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить