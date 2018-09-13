Индия предлагает объявить 2019-й Международным годом просо

Нью-Дели, , 01:12 — REGNUM На повестке дня продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) находится предложение Индии объявить 2019 год Международным Годом Просо. В случае получения одобрения со стороны стран-членов ФАО, предложение будет выдвинуто на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН для окончательного утверждения и издания соответствующей декларации.

По сообщению индийского новостного агентства «Таймс оф Индия», инициативе предшествовало письменное обращение к генеральному секретарю ФАО Жозе Грациано да Силве со стороны министра сельского хозяйства Индии Радхи Мохана Сингха.

В случае одобрения инициативы, злак просо получит широкую поддержку в виде рекламы продукта среди потребителей, политиков и бизнес кругов. Кроме того, в рамках Международного Года Просо фермерские хозяйства также будут привлекаться к производству продукта. Для выращивания просо не требуется большого объема водных ресурсов, а также культура входит в состав питания для больных сахарным диабетом.