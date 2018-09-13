Правительство Бангладеш создаст группу по борьбе с пропагандой в Интернете

Дакка, , 01:07 — REGNUM В преддверии национальных выборов правительство Бангладеш планирует создание группы борьбы с пропагандой и ложной информацией. Данное решение было принято в связи с быстрым распространением слухов об организации массовых протестов посредством сайта Фейсбук и других социальных сетей.

По сообщению новостного агентства Бангладеш «БД Ньюс 24», окончательное решение по вопросу о создании группы противодействия пропаганде будет принято в ходе межминестерской встречи и после обсуждения проблемы с премьер-министром Шейх Хасиной.

Тем не менее, государственный министр информации Тарана Халим уже распорядилась создать в течение 15 дней группу быстрого реагирования, основной целью которой будет являться выявление ложной информации и мониторинг медиа пространства. Подобные меры, по словам министра, являются необходимыми в связи с попытками коммуналистов и вооруженных группировок сыграть на религиозных чувствах жителей Бангладеш.