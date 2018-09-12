Великобритания призвала Шри Ланку к исполнению резолюций ООН

Женева, Швейцария, , 23:43 — REGNUM На заседании 39 сессии Совета по правам человека (СПЧ) представитель Великобритании отметил, что, несмотря на исполнение Шри Ланкой своих основных обязательств перед Организацией Объединенных Наций (ООН) по обеспечению прав и свобод человека и гражданина за период 2015 — 2017 гг., в ряде сфер процесс имплементации основных резолюции движется медленнее, чем ожидалось.

По сообщению новостного агентства Шри Ланки «Коломбо Пейдж», по мнению представителя Великобритании, основными проблемными точками, на которые необходимо обратить внимание, являются делегирование властных полномочий, налаживание диалога с общественностью, борьба с терроризмом, обеспечение безопасности правозащитников.

Совет по правам человека выразил надежду на то, что резолюции 30/1 и 34/1 будут встроены в законодательство Шри Ланки и обретут законную силу до марта 2019 г.