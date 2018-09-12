Талибы* готовятся к новому этапу переговоров с США

Кабул, , 22:59 — REGNUM Официальные лица, участвующие в процессе национального примирения в Афганистане, заявили, что движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в скором времени направит свою делегацию на переговоры с США. Речь предположительно пойдет о завершении войны в Афганистане.

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, на переговорах талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хотели бы обсудить возможный обмен пленными. Если США подтвердят серьезность своих намерений, согласившись на обмен, то талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вскоре будут готовы провести еще один раунд переговоров.

Предыдущая встреча прошла в июле в столице Катара Дохе, где представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провели переговоры с заместителем помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.