Премьер Пакистана Имран Хан добивается скорейшего строительства плотин

Исламабад, , 01:28 — REGNUM Имран Хан, премьер-министр Пакистана, провёл ряд встреч, в ходе которых обсуждалось возведение двух крупных плотин: Диамер Бхаша и Мохманд. Кроме того, премьер-министр стремиться расширить жилищное строительство в Пакистане.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, на официальной странице премьер-министра Пакистана в социальной сети Twitter появился ряд сообщений, говорящих о проведении встреч по поводу строительства крупных плотин в стране, а также развития жилищного строительства. По словам премьера, по сравнению с Китаем и Индией водные запасы Пакистана недостаточны, чтобы пережить крупную засуху, поэтому возведение плотин является приоритетом правительства. Имран Хан обещал лично следить за возведением плотин.

Обращаясь к вопросу нехватки жилья в стране, премьер-министр отметил, что дополнительные строительные площадки могут быть получены после продажи правительственных домов отдыха. Было решено, что, как и в случае с плотинами, Имран Хан будет лично следить за развитием проекта.

Ранее ряд государственных деятелей Пакистана, в том числе председатель верховного суда и начальник штаба сухопутных войск, а также национальная сборная по крикету передали крупные суммы на возведение двух плотин.