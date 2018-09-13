Пакистанские военные назвали коридор с Китаем экономическим будущим страны

Равалпинди, Пакистан, , 01:27 — REGNUM В Равалпинди в Пакистане начальник штаба сухопутных войск генерал Камар Джавед Баджва провёл встречу с послом КНР Яо Цзинем. Генерал Баджва сказал, что Китайско-Пакистанский экономический коридор — это «экономическое будущее Пакистана».

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, встреча начальника штаба сухопутных войск Пакистана и посла Китая в Равальпинди состоялась по инициативе китайской стороны. Генерал Баджва заверил китайского посла, что приложит все усилия для защиты объектов Китайско-Пакистанского экономического коридора, который, по его словам, представляет «экономическое будущее Пакистана».

Таким образом, пакистанские военные дали понять, что страна не собирается отказываться от развития совместного проекта с Китаем. Встреча прошла на следующий день после того, как правительства Пакистана и КНР опровергли появившуюся в газете Financial Times информацию со ссылкой на советника по вопросам торговли, текстиля, промышленности и производства Разака Давуда о том, что Пакистан не хочет спешить со строительством коридора. Министерство промышленности Пакистана заявило о том, слова советника были вырваны из контекста и искажены.