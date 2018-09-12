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В штате Джамму и Кашмир в Индии проходит контртеррористическая операция

Политика

Вооружённые силы Индии совместно со специальными отрядами полиции проводят контртеррористическую операцию в нескольких районах штата Джамму и Кашмир

В штате Джамму и Кашмир в Индии проходит контртеррористическая операция
Jaskirat Singh Bawa
Полиция Индии

Штат Джамму и Кашмир, Индия, 12 сентября 2018, 22:27 — REGNUM  Отряды вооружённых сил Индии совместно со специальными силами полиции проводят контртеррористическую операцию на территории индийского штата Джамму и Кашмир.

По сообщению индийского информационного агентства Live Hindustan, после того как в округе Куправа в штате Джамму и Кашмир была замечена группа боевиков, индийские силы правопорядка отключили интернет во всём округе. В операции принимают участие стрелковое формирование индийских сухопутных войск и отряд центральных резервных полицейских сил.

В ходе начавшейся операции в округе Куправа было убито по меньшей мере два террориста. Индийский источник называет первые результаты операции крупным успехом сил правопорядка. В то же время в округе Киштвар был захвачен в плен видный деятель организации «Хезбул Муджахеддин» Аяз Махмуд Вани. По информации индийского новостного агентства Live Hindustan, захваченный боевик был связан с террористическими ячейками в Пакистане.

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Зарубежная хроника
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