Япония окажет финансовую помощь КНДР, если ядерные испытания прекратятся

Владивосток, , 22:16 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что готов оказать финансовую помощь КНДР (Корейской Народно-Демократической Республике) при условии, что ядерные и ракетные испытания, а также похищения японских граждан будут прекращены. «Если КНДР выполнит эти условия, то наметится линия для нормализации дипломатических отношений между двумя странами», — заявил Синдзо Абэ после своей встречи с президентом России Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

По сообщению NHK, японской центральной телерадиокомпании, в телевизионном интервью Абэ заявил, что Япония готова финансировать расходы на денуклеаризацию Северной Кореи. Он призвал Ким Чен Ына, северокорейского лидера, способствовать преодолению взаимного недоверия и подтвердил, что продолжаются попытки организовать саммит Японии и Северной Кореи.

Япония занимает жесткую позицию в отношении ракетных испытаний КНДР, в ходе которых в августе 2017 года траектория выпущенной северокорейской баллистической ракеты пересекла воздушное пространство над Японией. Несмотря на усилия нормализовать отношения между государствами, министерство обороны Японии в своем отчете в прошлом месяце заявило, что КНДР по-прежнему представляет собой серьезную и неминуемую угрозу.