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Япония предлагает снять запрет на китобойный промысел

Политика

Японское правительство больше не видит научных причин для сохранения запрета на китобойный промысел

Токио, 12 сентября 2018, 22:19 — REGNUM  Япония предложила положить конец многолетнему запрету на коммерческий китобойный промысел на международной конференции в Флорианополисе в Бразилии. Международная китобойная комиссия сочла это попыткой отменить мораторий на китовую охоту, который был введен в 1986 году.

По сообщению Киодо Цусин, независимого информационного агентства Японии, японское правительство больше не видит научных причин для того, чтобы охота на китов была запрещена, и убеждает, что уже есть некоторые виды китов, количество особей которых достаточно большое. Это предложение сталкивается с жесткой позицией других стран, которые утверждают, что убийство этих животных давно считается неприемлемым и что некоторые популяции китов остаются легко уязвимы. Японское правительство предлагает создать Комитет, чья работа будет связана с контролем за стабильным китобойным промыслом и введением ограничений на китовую охоту. На данный момент убийство китов в Японии разрешено только для исследовательских целей.

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Зарубежная хроника
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