Джон Болтон не исключил новой встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа

Вашингтон, , 00:33 — REGNUM Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что новая встреча лидеров США и КНДР может состояться. Затем он добавил, что США в свою очередь также стремятся провести новую встречу, — сообщает южнокорейское информационное агентство YTN.

Американский политик считает участие Ким Чен Ын в сессии Генеральной ассамблеи ООН маловероятным.

Также советник подчеркнул, что КНДР должна следовать достигнутым на саммите 12 июня договорённостям по уничтожению ядерного оружия. В случае значительного прогресса в данном вопросе, США будут готовы сотрудничать с КНДР. Однако исполнение соглашения на данный момент целиком зависит от Северной Кореи, добавил господин Болтон.

Ранее стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту США письмо с просьбой провести новый американо-северокорейский саммит.