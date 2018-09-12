Среда, 12 Сентября 2018 года
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Президент Индонезии провел в Сеуле переговоры с главой Южной Кореи

Политика

Президент Индонезии Джоко Видодо встретился с президентом Республики Корея и провёл плодотворные переговоры. Стороны подписали ряд меморандумов

Президент Индонезии провел в Сеуле переговоры с главой Южной Кореи
Иллюстрация: Kremlin.ru
Джоко Видодо

Сеул, 12 сентября 2018, 22:05 — REGNUM  Президент Индонезии Джоко Видодо побывал с официальным визитом в Южной Корее и провёл переговоры с президентом Мун Чжэ Ином. Главы двух дружественных стран обсудили вопросы укрепления сотрудничества в различных сферах, договорились активизировать обмены на высоком уровне и наращивать взаимодействие с целью совместного процветания.

Южнокорейское информагентство KBS сообщает, что по итогам встречи был подписан ряд меморандумов, в том числе по иммиграционному контролю, обмену соответствующей информацией, созданию совместного комитета экономического сотрудничества. Было подписано соглашение о сотрудничестве в целях безопасности на море. Кроме того, лидеры двух стран договорились увеличить объём двусторонней торговли до 30 млрд долларов к 2022 году.

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Зарубежная хроника
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