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Президент и лидер повстанцев Южного Судана подписали мирное соглашение

Политика

Предыдущее соглашение продержалось около года

Аддис-Абеба, 12 сентября 2018, 22:09 — REGNUM  Между правительственными силами и повстанцами Южного Судана заключен долгожданный мир, 12 сентября передает агентство Reuters.

Подписание мирного соглашения между президентом Южного Судана Сальвой Кииром и лидером повстанцев Риеком Мачаром произошло на региональном саммите в Эфиопии.

Напомним, гражданская война в Южном Судане не прекращается с 2011 года. Предыдущее соглашение, заключенное в 2015 году, продержалось год, до «резни в Джубе» летом 2016 года.

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