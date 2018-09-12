Разоблачитель Лугары пожаловался на вспышки болезней в Грузии

Москва, , 21:55 — REGNUM Экс-глава МГБ Грузии Игорь Гиоргадзе 12 сентября назвал причину, по которой выступил с разоблачениями лаборатории Лугара. Генерал стал гостем программы «60 минут» на телеканале Россия 1.

«У меня в голове данные ООН, в которых сказано, что Грузия принадлежит к странам с быстроубывающим населением. Если нас в начале 2000-х было 3,7 млн, то нам предписывают к 50-му где-то 2,8−2,9 млн. Для малочисленной страны это сильный урон. На фоне того, что происходит в Грузии со вспышками болезней. У нас выросло количество опухолей головного мозга, в том числе у детей, очень многие, кто может собрать деньги взаимной помощи, лечатся в Турции. Турецкие врачи с удивлением говорят: что у вас творится?» — рассказал Гиоргадзе.

Напомним, 11 сентября бывший министр обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой расследовать возможные эксперименты над людьми в лаборатории Лугара. Он обнародовал документы о деятельности учреждения, по которым в один день по неизвестной причине там умерли 24 человека.