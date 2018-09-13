Нарендра Моди: внешние враги пользуются разобщенностью индийского общества

Нью-Дели, , 00:00 — REGNUM 11 сентября в ходе видеоконференции к собранию, посвященному 125 годовщине речи Свами Вивекананды в Чикаго, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что внешние враги всегда старались использовать разобщенность индийского общества в своих целях. Необходимо устранить подобную проблему, — подчеркнул политик. Индия это страна свободных идей, которая на протяжении веков являлась домом для различных культур и народов, — цитирует лидера индийское новостное агентства Ani,

Премьер-министр Нарендра Моди отметил, что правительство предпринимает меры для преодоления социально-экономического разрыва в стране.

По информации индийского новостного агентства Ani, во время своей речи он упомянул о достижениях Индии в космосе, а также о успехах страны на восемнадцатых Азиатских играх.