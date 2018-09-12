Разрыв ж/д сообщения с РФ лишит дохода тысячи украинских семей — эксперт

Киев, , 21:58 — REGNUM Если Украина отменит железнодорожное сообщение с Россией, «Укрзализныця» будет вынуждена уволить пять тысяч работников железных дорог и тем самым лишить их семьи источника дохода, заявил бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава 11 сентября в эфире телеканала NewsOne.

Эксперт объяснил, что рассказы министра инфраструктуры Владимира Омеляна о безболезненном перенаправлении освободившихся поездов на внутриукраинские пассажирские перевозки не соответствует действительности.

«Те поезда, которые работают на маршруте между городами Украины и Москвой, они ездят по межгосударственному тарифу, который значительно выше, чем внутренний тариф, и они приносят «Укрзализныце» неплохую прибыль. Например, За полгода чистая прибыль от перевозок между Украиной и Россией составила почти 180 миллионов гривен. Притом что внутренние перевозки выполняются по тарифам гораздо ниже и соответственно этот тариф приносит «Укрзализныце» убыток», — рассказал Александр Кава.

По его подсчетам доход от 285 вагонов, курсирующих между Украиной и Россией примерно равен доходу от 2500 вагонов, которые возят пассажиров внутри Украины.

Кава также отметил, что прекращение российско-украинского железнодорожного сообщения лишит заработка пять тысяч работников «Укрзализныци» и их семьи.

Напомним, в средине августа министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что правительство Украины разрабатывает прекращения железнодорожного и автобусного сообщения с Россией.

Эксперты считают, что в ответ Россия может остановить грузоперевозки на Украину, и это сильно скажется на украинской экономике.

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