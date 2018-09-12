«Полубольная женщина»: Терезе Мэй досталось в телеэфире

Москва, , 21:47 — REGNUM Британский премьер-министр слабый человек, которым управляют спецслужбы страны. Об этом 12 сентября заявил политолог Сергей Марков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Напомним, Великобритания выступает с новыми обвинениями по делу Скрипалей, в которых названы подозреваемые и описана картина якобы совершенного ими преступления.

«Британская разведка, видимо, с американцами в сотрудничестве, неоднократно использовали либо химическое оружие, либо его фальсификацию в Сирии. И находятся в тесных связях с террористическими организациями типа «Джебхат-ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это одна из главных проблем, и мы должны об этом говорить очень громко. Спецслужбы Британии и США сверхвлиятельные, колоссальные, огромные, с чудовищными бюджетами. Они вышли из-под контроля политического руководства США и Великобритании. Я не думаю, что Тереза Мэй нам врет что-то по Скрипалю. Я думаю, она слабый человек. Известно, что ее хотят снимать. Терезой Мэй британские спецслужбы манипулируют», — уверен Марков.

«Что касается Скрипалей, никто не доказал, что это «Новичок», — вступил в обсуждение депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко. — Возможно, это токсинное оружие. Тогда оно попадает под КБТО (Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, — прим. ИА REGNUM ). Если это химическое оружие, то есть еще одна конвенция (Конвенция о запрещении химического оружия — КХО, — прим. ИА REGNUM ), ОЗХО. Там был нарушен регламент. Под эгидой ОЗХО мы с англичанами должны были провести совместное обследование. Этого сделано не было. Сначала покричала эта полубольная женщина…»

«Вы так Терезу Мэй называете?» — уточнила ведущая Ольга Скабеева. Ответа она не получила, но на экране в студии тут же появилась крупная фотография британского премьер-министра.

«…Она не выполнила свою международную функцию», — добавил Онищенко.