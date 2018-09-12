Виктория Скрипаль не верит в расследование Британии: «Это все фейк»

Москва, , 21:42 — REGNUM Виктория Скрипаль, племянница бывшего агента Сергея Скрипаля, не верит в версию Великобритании о случившемся в Солсбери. Она выступила 12 сентября в эфире программы «60 минут» телеканала «Россия 1».

Напомним, в последние дни в деле отравления Сергея и Юлии Скрипалей появились подозреваемые, и британские СМИ подробно описали якобы совершенное ими преступление.

«Из моих источников давно ясно, что это все фейк», — заявила Виктория Скрипаль.

Она рассказала, что все попытки выйти со своими родственниками на связь по-прежнему тщетны:

«Один из британских телефонов Юлии сейчас не существует. Говорят «проверьте правильность набранного номера». Другой номер не отвечает или выключен. А Сергей Викторович как не выходил на связь, нам было обещано, что он выйдет на связь, так до сих пор этой связи и нет. Как для родственников, это очень тяжело. Мы считаем, что его нет уже в живых».

Она обратила внимание, что дом в Солсбери, названный грязным и отравленным, никто так и не снес, и, по разговорам, вокруг него даже «бегает котик».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года в британском Солсбери были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия с признаками отравления. В деле сразу же появился российский след. А 5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о двух «сотрудниках ГРУ», которые якобы виновны в отравлениии Скрипалей. Никаких серьезных доказательств Лондон не предъявил.