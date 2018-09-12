На демонстрации оппозиции в Бангладеш были задержаны сотни людей

Дакка, , 22:15 — REGNUM Перед зданием национального пресс-клуба Бангладеш прошла массовая демонстрация представителей оппозиционных партий, большинство которых принадлежали к Националистической партии Бангладеш (НПБ) — главной оппозиционной силе страны.

Как сообщает бангладешское новостное издание «Протхом ало», главным требованием демонстрантов стало предоставление хорошего медицинского обслуживания для лидера НПБ — Халеды Зии, а также ее «безусловное освобождение». Будучи главой самой крупной оппозиционной партии в Бангладеш, Халеда Зия претендует на роль лидера объединенной оппозиции.

Пресс-секретарь даккской полиции вечером 10 сентября заявил «Протхом ало», что в ходе проверок «были отпущены на свободу несколько человек, но 53 демонстранта задержаны за определенные и вполне конкретные нарушения законодательства». Протестующие пытались выстроить цепь заграждений из людей, сцепившись друг с другом руками, чем создавали помехи дорожному движению.