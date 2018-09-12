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На демонстрации оппозиции в Бангладеш были задержаны сотни людей

Политика

Перед зданием национального пресс-клуба в столице Бангладеш Дакке прошли массовые демонстрации в поддержку лидера оппозиционной партии Халеды Зии, которая в настоящее время находится в одной из столичных тюрем

На демонстрации оппозиции в Бангладеш были задержаны сотни людей
AStikhin
Бангладеш

Дакка, 12 сентября 2018, 22:15 — REGNUM  Перед зданием национального пресс-клуба Бангладеш прошла массовая демонстрация представителей оппозиционных партий, большинство которых принадлежали к Националистической партии Бангладеш (НПБ) — главной оппозиционной силе страны.

Как сообщает бангладешское новостное издание «Протхом ало», главным требованием демонстрантов стало предоставление хорошего медицинского обслуживания для лидера НПБ — Халеды Зии, а также ее «безусловное освобождение». Будучи главой самой крупной оппозиционной партии в Бангладеш, Халеда Зия претендует на роль лидера объединенной оппозиции.

Пресс-секретарь даккской полиции вечером 10 сентября заявил «Протхом ало», что в ходе проверок «были отпущены на свободу несколько человек, но 53 демонстранта задержаны за определенные и вполне конкретные нарушения законодательства». Протестующие пытались выстроить цепь заграждений из людей, сцепившись друг с другом руками, чем создавали помехи дорожному движению.

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Зарубежная хроника
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