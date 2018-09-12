В Бангладеш проходит последняя сессия нынешнего парламента

Дакка, , 23:06 — REGNUM В Бангладеш проходит последняя 22 сессия парламента Бангладеш X созыва. По информации бангладешского новостного издания «Дойник иттефак», эту сессию считают последней в основном потому, что в октябре будет сформировано временное предвыборное правительство, а в декабре состоятся всеобщие выборы. Новый состав парламента может значительно обновится.

Последняя сессия парламента считается крайне важной потому, что во время нее премьер-министр Шейх Хасина произнесет заключительную речь, в которой будет поднят вопрос о создании временного правительства.

По информации, полученной изданием «Дойник иттефак» от источников, близких к секретариату парламента Бангладеш, нынешняя сессия парламента продлится вплоть до 30 октября, после чего должны состояться выборы в парламент XI созыва. Известно также, что в период заключительной сессии парламента может быть принята поправка в Закон о выборах, позволяющая использовать электронные машины для голосования.