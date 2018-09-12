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В Бангладеш проходит последняя сессия нынешнего парламента

Политика

В Бангладеш проходит последняя сессия парламента Х созыва. В октябре будет сформировано временное предвыборное правительство, а в декабре пройдут всеобщие выборы. И тогда парламент уже соберется в новом составе

Дакка, 12 сентября 2018, 23:06 — REGNUM  В Бангладеш проходит последняя 22 сессия парламента Бангладеш X созыва. По информации бангладешского новостного издания «Дойник иттефак», эту сессию считают последней в основном потому, что в октябре будет сформировано временное предвыборное правительство, а в декабре состоятся всеобщие выборы. Новый состав парламента может значительно обновится.

Последняя сессия парламента считается крайне важной потому, что во время нее премьер-министр Шейх Хасина произнесет заключительную речь, в которой будет поднят вопрос о создании временного правительства.

По информации, полученной изданием «Дойник иттефак» от источников, близких к секретариату парламента Бангладеш, нынешняя сессия парламента продлится вплоть до 30 октября, после чего должны состояться выборы в парламент XI созыва. Известно также, что в период заключительной сессии парламента может быть принята поправка в Закон о выборах, позволяющая использовать электронные машины для голосования.

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Зарубежная хроника
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