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Косово потребовало от США гарантий выполнения соглашения с Сербией

Политика

На встрече с помощником и заместителем госсекретаря США заместитель премьер-министра Косово Энвер Ходжай попросил поддержки со стороны США и ЕС во время последней стадии переговоров между Сербией и Косово

Любляна, 12 сентября 2018, 22:23 — REGNUM  11 сентября на стратегическом Форуме в Бледе в Словении заместитель премьер-министра Косово Энвер Ходжай встретился с помощником и заместителем госсекретаря Соединенных Штатов Меттью Палмером. Во время встречи Ходжай заявил, что как ЕС, так и Соединенные Штаты Америки должны стать гарантами выполнения условий финального соглашения между Сербией и Косово.

«Роль поддержки США в последней фазе переговоров между Сербией и Косово необычайно важна. Этот процесс должен завершиться взаимным признанием и вступлением Косово в ООН, но необходимы гарантии выполнения условий данного соглашения со стороны Европейского Союза и США», — заявил Энвер Ходжай.

Также политики обсудили отношения между Косово и США и перспективу вступления Косово в НАТО.

Позже заместитель премьер-министра Косово встретился с министром иностранных дел Черногории Сержаном Дармановичем, с которым они обсудили двусторонние отношения и способы сотрудничества между двумя странами в общем деле евро-атлантической интеграции.

В этот же день Ходжай встретился с заместителем министра иностранных дел Греции Теренсом Квиком, с которым обсудил проблему признания Косово.

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Зарубежная хроника
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