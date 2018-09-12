Косово потребовало от США гарантий выполнения соглашения с Сербией

Любляна, , 22:23 — REGNUM 11 сентября на стратегическом Форуме в Бледе в Словении заместитель премьер-министра Косово Энвер Ходжай встретился с помощником и заместителем госсекретаря Соединенных Штатов Меттью Палмером. Во время встречи Ходжай заявил, что как ЕС, так и Соединенные Штаты Америки должны стать гарантами выполнения условий финального соглашения между Сербией и Косово.

«Роль поддержки США в последней фазе переговоров между Сербией и Косово необычайно важна. Этот процесс должен завершиться взаимным признанием и вступлением Косово в ООН, но необходимы гарантии выполнения условий данного соглашения со стороны Европейского Союза и США», — заявил Энвер Ходжай.

Также политики обсудили отношения между Косово и США и перспективу вступления Косово в НАТО.

Позже заместитель премьер-министра Косово встретился с министром иностранных дел Черногории Сержаном Дармановичем, с которым они обсудили двусторонние отношения и способы сотрудничества между двумя странами в общем деле евро-атлантической интеграции.

В этот же день Ходжай встретился с заместителем министра иностранных дел Греции Теренсом Квиком, с которым обсудил проблему признания Косово.