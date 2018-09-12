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Минобороны: «Белые каски» дополнят постановку настоящей химатакой

Политика

Отравляющие вещества на основе хлора будут применены против участников съёмок

Москва, 12 сентября 2018, 21:35 — REGNUM  Террористы в Идлибе и «Белые каски» в дополнение постановочных видео о химической атаке устроят настоящее применение отравляющих веществ против людей, участвовавших в съемках, сообщает 12 сентября российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Будут применены отравляющие вещества на основе хлора. Эта провокация может быть осуществлена в городе Кафер-Зайте в провинции Идлиб.

Вслед за этим последуют обвинение сирийской армии в применении химического оружия и ракетный удар по Сирии со стороны США и их сателлитов.

Как сообщало ИА REGNUM, постановочная видеосъемка была проведена 10−11 сентября «Белыми касками» в населенном пункте Джиср-эш-Шугур провинции Идлиб. Позднее на совместном совещании с главарями группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были отобраны два видеоролика, которые планируется передать в ОЗХО и ООН.

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Война в Сирии
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