Минобороны: «Белые каски» дополнят постановку настоящей химатакой

Москва, , 21:35 — REGNUM Террористы в Идлибе и «Белые каски» в дополнение постановочных видео о химической атаке устроят настоящее применение отравляющих веществ против людей, участвовавших в съемках, сообщает 12 сентября российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Будут применены отравляющие вещества на основе хлора. Эта провокация может быть осуществлена в городе Кафер-Зайте в провинции Идлиб.

Вслед за этим последуют обвинение сирийской армии в применении химического оружия и ракетный удар по Сирии со стороны США и их сателлитов.

Как сообщало ИА REGNUM, постановочная видеосъемка была проведена 10−11 сентября «Белыми касками» в населенном пункте Джиср-эш-Шугур провинции Идлиб. Позднее на совместном совещании с главарями группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были отобраны два видеоролика, которые планируется передать в ОЗХО и ООН.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сирии террористы отсняли девять инсценировок химических атак