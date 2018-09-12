Президент Косово Тачи не может посетить Прешевскую долину в Сербии

Приштина, , 22:10 — REGNUM Президент частично признанной Республики Косово Хашим Тачи сообщил, что получил приглашение посетить Прешево, Медведжу и Буяновац от лидеров Прешевской долины, однако в Белграде визит Тачи в долину не считают полезным.

«Когда я посещал Прешево, Медведжу и Буяновац, то делал это без позволения Сербии, но делал это для нашего общего дела по защите прав албанцев. Сейчас мы находимся в других обстоятельствах. Вы знаете, что я заочно приговорен в Сербии. Я не потребовал прощения. Я не могу пересечь границы для физического столкновения с Сербией. Было время, я вместе со своими соратниками показал стране свою борьбу. Меня пригласили посетить Прешевскую долину, но уже при других обстоятельствах, Белград не считает полезным визит туда».

Он также добавил, что в Косово есть не только президент, который не может посетить Прешево, Медведжу и Буяновац, но и другие, которых он призвал посетить Косово как можно скорее.

Однако лидер албанцев Прешевской долины Шчиприм Арифи вновь подчеркнул желание граждан Прешевской долины увидеться с президентом Косово:

«Если нужно, попросите разрешение со стороны Сербии, в конце концов, но важно, чтобы мы увидели вас тут. Я уверен, что это законное требование и вы благополучно прибудете сюда».