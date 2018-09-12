Глава Сербии Вучич: Проблема Косово не может быть решена без участия держав

Белград, , 21:58 — REGNUM 11 сентября президент Сербии Александр Вучич принял участиев совместной пресс-конференции с американским сенатором Роном Джонсоном. На ней сербского политика попросили прокомментировать требование России о возвращении Косово под юрисдикцию Сербии, а также тот факт, что США и Германия ждут от Сербии признания Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство «Медиат Шчиптаре», Вучич ответил, что, по его мнению, «важно, чтобы великие державы участвовали в диалоге между сербами и албанцами».

«Достичь какого-то соглашения почти не представляется возможным, но если нечто подобное будет достигнуто, важно, чтобы оно было поддержано великими державами», — заявил президент Сербии.

В настоящее время активно обсуждается возможность подписания окончательного соглашения между Сербией и Косово и проведения территориального обмена между республиками.

Напомним, что 7 сентября в Брюсселе состоялась встреча президента Сербии Александра Вучича с президентом Косово Хашимом Тачи. Однако она признана безрезультатной.