Суд США обязал беглого бизнесмена из Казахстана явиться на допрос

Алма-Ата, Казахстан, , 21:36 — REGNUM Окружной мировой судья Южного округа Нью-Йорка выписал два ордера на допрос бывшего главы совета директоров «БТА Бака» Мухтара Аблязова, сообщает 12 сентября издание Zakon.kz.

Бизнесмен, скрывающийся от казахстанского правосудия за границей, обязан также предоставить документы «БТА-банку» и акимату (администрации) Алма-Аты.

Напомним, Аблязов подозревается в совершении преступлений по семи статьям уголовного кодекса Казахстана. В республике бизнесмен приговорен к 20 годам лишения свободы. По версии следствия, общая сумма ущерба от преступных действий беглеца составляет $7,5 млрд.

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