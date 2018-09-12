МИД Венгрии: резолюция Европарламента — это «мелкая пакость»

Будапешт, , 21:29 — REGNUM МИД Венгрии считает резолюцию Европарламента, осуждающую правительство Виктора Орбана, «мелкой пакостью» и намерен добиваться её отмены, 12 сентября передает агентство Reuters.

«Сегодняшнее решение Европарламента — не что иное, как мелкая пакость про-мигрантских политиков в отношении Венгрии. Решение было принято мошенническим образом и противоречит соответствующим правилам европейских договоров», — заявил на пресс-конференции в Будапеште министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября Европейский парламент принял резолюцию, осуждающую Венгрию за нарушение «демократических ценностей». Венгрии грозит потеря голоса в Совете ЕС.

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