Вашингтон, , 21:34 — REGNUM Для защиты своих границ Россия разрушает пограничные территории — от Донбасса до Дамаска, утверждают авторы статьи, опубликованной 12 сентября в крупном американском издании The Washington Post.

В течение последних десятилетий Россия препятствует консолидации граничащих с ней государств, использует в своих интересах существующие региональные конфликты, а также раздувает новые конфликты ради создания буферных территорий на своих границах, уверена почетный профессор международной политики колледжа Стоунхилл Анна Оганян.

Таким образом, Россия увеличивает вес на постсоветском пространстве, а также наращивает своё влияние в мире, отмечают авторы.

В качестве одного из примеров The Washington Post приводит Казахстан, который, по их мнению, ближе к Китаю и Индии, но Россия привязала его к себе при помощи Евразийского союза, лишив тем самым множества возможностей.

Отметим, что Россия не имеет границы с Сирией, на юге она граничит с Абхазией, Грузией, Южной Осетией и Азербайджаном.

Напомним, американские СМИ бездоказательно обвиняют Россию в «акустических атаках» против своих дипломатов на Кубе. В то же время Великобритания продолжает рассказывать о том, якобы сотрудники российской разведки отравили газом «Новичок» предателя Скрипаля и его дочь.

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