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МИД Казахстана работает над возвратом граждан из Сирии и Ирака

Политика

Правительства Сирии и Ирака проводят проверку граждан Казахстана на причастность к террористическим организациям

Астана, 12 сентября 2018, 21:06 — REGNUM  Министерство иностранных дел Казахстана проводит работу по возврату граждан республики из зон боевых действий в Сирии и Ираке, сообщает 12 сентября издание Zakon. kz со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди.

По его словам, внешнеполитическое ведомство республики определяет местонахождение граждан Казахстана в Сирии и Ираке. Вопросом поиска также занимаются посольство в Иордании и генконсульство в Ливане.

Тлеуберди добавил, что правительства Сирии и Ирака проводят проверку граждан республики на причастность к террористическим организациям. В МИД обращаются также родственники этих граждан, которые признают причастность своих близких к террористам, и инициируют лишение родительских прав.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта начальник штаба антитеррористического центра Казахстана Жанат Сайполдаев заявил, что из Сирии и Ирака в Казахстан вернулись 125 граждан республики, в том числе 45 детей. Все граждане находятся на оперативном контроле.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстан возвращены 125 граждан из зон конфликта в Сирии и Ираке

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