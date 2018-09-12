В Киеве полагают, что выборы в ДНР и ЛНР не повлияют на Минские соглашение

Киев, , 20:45 — REGNUM Выборы в ДНР и ЛНР никак не повлияют на минский процесс и переговоры в нормандском формате. Об этом 12 сентября в эфире телеканала «112 Украина» заявил депутат от фракции «Народный фронт», член комитета Верховной рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Антон Геращенко.

«Это никак не повлияет, кроме того, что все закончится очередными словесными перепалками во время обсуждения на минских переговорах. Существенно это никак не повлияет на ситуацию. Как была линия разграничения, как был замороженный конфликт, созданный Россией, так он и останется», — сказал Геращенко.

Он считает, что пока активизации боев в Донбассе не будет. В то же время Геращенко опасается «террористических актов» на территории Украины.

«По нашим данным, Россия не планирует никаких серьезных военных действий. Но я не исключаю, что после убийства Захарченко русские активизируют свои спецслужбы. Мы можем ожидать на территории Украины террористические акты против украинских государственных деятелей. Я это предвижу», — отметил Геращенко.

Кроме того, он считает, что Кремль может отказаться от идеи выборов в Донецке и Луганске в случае угрозы усиления западных санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября 2018 года Народный совет ДНР назначил внеочередные выборы главы ДНР и парламента республики на 11 ноября. Аналогичное решение принял и парламент ЛНР. В начале 2018 года планировалось, что выборы в Донецке и Луганске пройдут осенью, однако летом их решили перенести на неопределенный срок.

Напомним, в сентябре Украина и ЕС осудил желание Москвы провести выборы в Донецке и Луганске. Так, 7 сентября первый вице-спикер Верховной рады, представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что Россия сознательно идет на обострение конфликта на Донбассе, назначая выборы в ЛНР и ДНР.

Она заявила, что в ноябре 2014 года решение РФ о проведении выборов на Донбассе фактически сорвало мирный процесс урегулирования и привело к серьезному обострению ситуации на фронте и эскалации конфликта.

Кроме того, 8 сентября Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) заявила, что объявление выборов в ЛНР и ДНР противоречит Минским соглашениям. Европейский союз призвал Россию избегать шагов, которые препятствуют прогрессу в реализации Минских соглашений. «Мы ожидаем, что Россия особенно будет в полной мере использовать свое влияние на сепаратистов в этом отношении», — подчеркнул официальный представитель ЕВС.