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Арестованный челябинский экс-чиновник намерен восстановиться на работе

Политика

В администрации губернатора настаивают на том, что увольнение было законным

Арестованный челябинский экс-чиновник намерен восстановиться на работе

Челябинск, 12 сентября 2018, 20:32 — REGNUM  Бывший заместитель главы челябинского областного минэкономразвития Антон Бахаев собирается восстановиться на работе. Заявление уже подано им в Центральный районный суд Челябинска, пишут местные СМИ.

Суд рассмотрит заявление Бахаева 3 октября. В администрации губернатора настаивают на том, что увольнение было законным.

Напомним, Бахаев был задержан 19 июля. Суд отправил его в СИЗО. А в начале августа губернатор Борис Дубровский уволил его в связи с утратой доверия.

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