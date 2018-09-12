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ВСУ обстреляли из миномётов сёла на юге ДНР, ранен мирный житель

Политика

Украинские силовики выпустили порядка 60 мин по населённым пунктам

ВСУ обстреляли из миномётов сёла на юге ДНР, ранен мирный житель
Ministry of Defense of Ukraine
ВСУ

Донецк, 12 сентября 2018, 20:26 — REGNUM  Житель населённого пункта Саханка в Новоазовском районе ДНР получил ранения в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом сообщили 12 сентября в пресс-службе оперативного командования республики.

«В селе Саханка в результате обстрела со стороны ВСУ мирный житель 1958 года рождения получил ранения по улице Гавриленко. Также поврежден его дом», — приводит сообщение командование «Донецкое агентство новостей».

Ранее глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов сообщил, что ВСУ вечером 12 сентября открыли минометный огонь по нескольким селам Новоазовского района на юге ДНР.

По его словам, обстрел вёлся со стороны населённого пункта Широкино по сёлам Саханка, Ленинское и Безыменное. В общей сложности украиснкими силовиками было выпущено порядка 60 мин калибром 82 и 120 миллиметра.

Напомним, что с 29 августа в Донбассе действует режим прекращения огня, объявленный в связи с началом учебного года по договорённости участников трёхсторонней контактной группы в Минске.

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Артобстрелы республик Донбасса
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