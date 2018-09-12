МИД Польши осудил проведение выборов в ДНР

Варшава, , 20:48 — REGNUM Министерство иностранных дел Польши решительно осуждает намерение провести выборы главы ДНР 11 ноября 2018 года, сообщило посольство Украины в Польше 12 сентября на официальной странице в социальной сети Facebook.

В сообщении сказано, что таким образом Польша поддерживает «территориальную целостность и суверенитет Украины».

Напомним, ранее внешнеполитическая служба Европейского союза заявила, что внеочередные выборы в ДНР противоречат Минским соглашениям.

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