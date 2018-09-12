Среда, 12 Сентября 2018 года
21:53:57 МСК

МИД Польши осудил проведение выборов в ДНР

Политика

Документ опубликовало украинское посольство в Польше

МИД Польши осудил проведение выборов в ДНР
Lukas Plewnia
МИД Польши

Варшава, 12 сентября 2018, 20:48 — REGNUM  Министерство иностранных дел Польши решительно осуждает намерение провести выборы главы ДНР 11 ноября 2018 года, сообщило посольство Украины в Польше 12 сентября на официальной странице в социальной сети Facebook.

В сообщении сказано, что таким образом Польша поддерживает «территориальную целостность и суверенитет Украины».

Напомним, ранее внешнеполитическая служба Европейского союза заявила, что внеочередные выборы в ДНР противоречат Минским соглашениям.

Читайте также: В ЕС прокомментировали предстоящие выборы в ДНР и ЛНР

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Донбассе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить