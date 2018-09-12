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Дональд Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в выборы в США

Политика

Документ предусматривает введение санкций в отношении физических и юридических лиц за рубежом

Вашингтон, 12 сентября 2018, 20:07 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп 12 сентября подписал указ о санкциях в отношении иностранных граждан и организаций, вмешивающихся в выборы в Соединённых Штатах, передаёт The Hill.

Как сообщается, речь в документе идёт о вмешательстве в выборы как посредством хакерских атак, так и любым другим путём.

Указ главы Белого дома обязывает американские спецслужбы начинать расследования в случае подозрений на вмешательство в избирательный процесс. При выявлении доказательств санкционные меры должны будут вводиться автоматически.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил журналистам, что текст документа будет обнародован в ближайшее время.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп подпишет указ о введении санкций за вмешательство в выборы — СМИ

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Выборы в США
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